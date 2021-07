Suomessa on todettu 412 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Tartunnoista 36 kappaletta on todettu Pohjois-Suomessa, jossa eniten uusia tartuntoja on kirjattu Kainuussa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja kirjattiin perjantaina seitsemän, joista kuusi on todettu Oulussa ja yksi Kempeleessä. Pohjois-Pohjanmaalla tautitapauksia on todettu tähän mennessä 3 310.

Kainuun sairaanhoitopiirin alueella on todettu 14 uutta tautitapausta, joista yhdeksän Kajaanissa, neljä Sotkamossa ja yksi Suomussalmella. Kainuussa tautitapauksia on todettu tähän mennessä 452 kappaletta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 10 uutta koronatartuntaa, joista seitsemän on kirjattu Torniossa, kaksi Kemissä ja yksi Keminmaassa. Länsi-Pohjan alueella tautitapauksia on todettu tähän mennessä 662.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja on viisi, joista neljä on tapahtuntut Rovaniemellä ja yksi Kittilässä. Lapissa tautitapauksia on todettu tähän mennessä 723 kappaletta.