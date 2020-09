Suomessa on todettu 36 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kaikkiaan tartuntoja on todettu yhteensä 8 327 kappaletta.

Pohjois-Suomessa tartuntatilanne on ennallaan lukuunottamatta Kainuuta, jossa on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Kainuun uusi tartunta on todettu Kajaanissa. Kaikkiaan maakunnassa pn todettu yhteensä 87 koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla koronavirustartuntoja on todettu yhteensä 179 kappaletta, Länsi-Pohjan alueella 152 kappaletta ja Lapissa 88 kappaletta. Pohjois-Pohjanmaalla uusista tartunnoista kerrottiin viimeksi sunnuntaina.

THL:n tuoreesta tilannekatsauksesta selviää, että perjantain jälkeen Suomessa on kirjattu yksi uusi koronaviruksen aiheuttama kuolema. Kaikkiaan tautiin on kuollut nyt 336 henkilöä.

Sairaalahoidossa on maanantaisten tietojen mukaan yhteensä 16 henkilöä, joista yksi tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä kasvoi kahdella perjantaisista tiedoista.

OYSin erityisvastuualueella sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on yksi potilas. THL:n tietojen mukaan kyseinen potilas on tehohoidossa.

Viimeisimmän THL:n tilannekatsauksen mukaan koronavirustartuntojen kokonaisilmaantuvuus on väestöön suhteutettuna 150 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Juttua muokattu kello 13.41: Päivitetty koronavirukseen kuolleiden määrä, sairaalahoidossa olevien määrä sekä taudin ilmaantuvuus tuoreilla tiedoilla.