Suomessa on todettu 348 uutta koronavirustartuntaa, tilastoi THL. Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia on kaksi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä kuusi uutta tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista kolme on todettu Oulussa, yksi Haapavedellä, yksi Raahessa ja yksi Siikajoella. Maakunnassa on todettu tähän mennessä yhteensä 2 786 koronavirustartuntaa.

Oulussa on todettu epidemian aikana yhteensä 2053 koronavirustartuntaa, Raahessa 76 tartuntaa, Haapavedellä 24 tartuntaa ja Siikajoella 17 tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaksi uutta tartuntaa, joista toinen on kirjattu Rovaniemellä ja toinen Kemijärvellä. Lapin sairaanhoitopiirissä on kirjattu tähän mennessä 603 koronavirustartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on todettu neljä koronavirustartuntaa, joista kolme kirjattiin Torniossa ja yksi Simossa. Länsi-Pohjan alueella on tähän mennessä todettu 538 tartuntaa.

Kainuussa ei todettu keskiviikkona uusia koronavirustartuntoja. Kainuussa on todettu epidemian aikana yhteensä 265 koronavirustartuntaa.

Suurin osa uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa kirjattiin yhteensä 216 koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronavirusepidemian koordinaatioryhmä totesivat tiistaina 6. huhtikuuta, että maakunnassa on päästy takaisin epidemian perusvaiheeseen, eli kolmiportaisen asteikon lievimpään epidemiatilanteeseen.





Kello 14.29 lisätty tieto kahdesta uudesta kuolemantapauksesta.