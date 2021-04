Koko maassa on todettu viime keväästä lähtien 82 564 koronatapausta. Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 286 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista kuusi kirjattiin Pohjois-Pohjanmaalle. Oulussa ilmaantui kaksi uutta tartuntaa, Raahessa, Siikajoella, Siikalatvassa ja Utajärvellä puolestaan yksi kussakin.

Oulussa on todettu epidemian alusta lähtien yhteensä 2 065 koronatartuntaa. Raahessa on todettu 87, Siikajoella 19, Siikalatvassa 20 ja Utajärvellä 11 tapausta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu viime keväästä lähtien 2 830 tartuntaa.

Kainuussa todettiin kolme uutta tartuntaa Kajaanissa. Kajaanissa on todettu nyt yhteensä 134 tartuntaa, Kainuun sairaanhoitopiirin alueella puolestaan 278 tapausta.

Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueilla ei todettu uusia koronatapauksia. Länsi-Pohjassa on todettu 546 ja Lapissa 612 koronavirustartuntaa.

Koko maassa on todettu viime keväästä lähtien 82 564 koronatapausta.