Koko maassa on todettu viime keväästä lähtien 82 564 koronatapausta. Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 286 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista kuusi kirjattiin Pohjois-Pohjanmaalle. Oulussa ilmaantui kaksi uutta tartuntaa, Raahessa, Siikajoella, Siikalatvassa ja Utajärvellä puolestaan yksi kussakin.

Oulussa on todettu epidemian alusta lähtien yhteensä 2 065 koronatartuntaa. Raahessa on todettu 87, Siikajoella 19, Siikalatvassa 20 ja Utajärvellä 11 tapausta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu viime keväästä lähtien 2 830 tartuntaa.

Kainuussa todettiin kolme uutta tartuntaa Kajaanissa. Kajaanissa on todettu nyt yhteensä 134 tartuntaa, Kainuun sairaanhoitopiirin alueella puolestaan 278 tapausta.

Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueilla ei todettu uusia koronatapauksia. Länsi-Pohjassa on todettu 546 ja Lapissa 612 koronavirustartuntaa.

Koko maassa on todettu viime keväästä lähtien 82 564 koronatapausta.

Kolme uutta kuolintapausta

THL:n mukaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 877, mikä on kolme kuolintapausta enemmän kuin eilen.

Erikoissairaanhoidon osastoilla olevien potilaiden määrä on koko maassa tällä hetkellä 109, mikä on yksi potilas enemmän kuin eilen.

Perusterveydenhuollon osastoilla olevien potilaiden määrä on 35. Teho-osastoilla olevien potilaiden määrä on 38, mikä on neljä potilasta vähemmän kuin eilen.

OYSin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon osastoilla on tällä hetkellä yhteensä neljä koronapotilasta. Perusterveydenhuollon osastoilla potilaita on kaksi ja tehohoidossa vain yksi.

OYSin erityisvastuualue on raportoinut epidemian alusta alkaen yhteensä 55 koronasta aiheutunutta kuolintapausta.

Juttua päivitetty klo 13:53: lisätty tiedot potilaista ja kuolleista.