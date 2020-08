Suomessa on todettu 23 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL perjantaina. Suomessa on nyt todettu kaikkiaan 8042 koronatartuntaa. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia ei ole todettu.

Pohjois-Suomen tilanne on pysynyt ennallaan torstaihin verrattuna.

Pohjois-Pohjanmaalla on edelleen todettu 161 tartuntaa, joista 103 on Oulussa. Iissä tapauksia on 10, Reisjärvellä 12, Nivalassa 11 ja Kempeleessä seitsemän.

Lapissa tartuntoja on todettu 87, Länsi-Pohjassa 152 ja Kainuussa 66.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä pysyttelee edelleen 335:ssä.

Sairaalahoidossa olevien määrä on sen sijaan kasvanut kuudella. Osastohoidossa on nyt yhteensä 11 henkilöä koronaviruksen vuoksi. Tehohoidossa olevien määrä on edelleen 1, kuten keskiviikkona, kun tietoja edellisen kerran päivitettiin.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 145 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Juttua päivitetty 28.8.2020 kello 13.10: lisätty tiedot päivityksistä kuolemantapauksiin, sairaalahoidossa oleviin ja tapausmäärien kokonaisilmaantuvuuteen.