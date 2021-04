Koko maassa on todettu epidemian aikana nyt 82 278 koronavirustartuntaa. Kuva: Arttu Laitala

Suomessa on todettu 225 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista kuusi on merkitty Pohjois-Pohjanmaalle. Oulussa todettiin kolme, Pudasjärvellä yksi ja Raahessa kaksi tartuntaa. Koko epidemian aikana Ouluun on kirjattu 2063, Pudasjärvelle 26 ja Raaheen 86 koronavirustapausta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tapauksia on puolestaan todettu viime keväästä lähtien 2 824.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella todettiin kaksi uutta tartuntaa, kun Rovaniemelle ja Inariin tilastoitiin kumpaankin yksi tapaus. Rovaniemellä on todettu epidemian alusta lähtien 292 ja Inarissa 12 koronatartuntaa. Lapin sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja on nyt 612 kappaletta.

Myös Kainuussa todettiin kaksi uutta tartuntaa Kajaanissa. Kaupungissa on todettu epidemian aikana 131 tartuntaa, maakunnassa puolestaan 275 tapausta.

Länsi-Pohjan alueella puolestaan todettiin yksi uusi tapaus Torniossa, jossa on nyt todettu yhteensä 299 tartuntaa. Koko sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja on tilastoitu viime keväästä lähtien 546 kappaletta.

Koko maassa on todettu epidemian aikana nyt 82 278 koronavirustartuntaa.