Suomessa on todettu yhteensä 214 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lapin Kansa uutisoi aiemmin, että Kolarissa on viikonloppuna todettu yksi uusi tartunta. Muuten Pohjois-Suomessa ei THL:n koronakartan perusteella ole todettu lainkaan uusia tautitapauksia.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on kaikkiaan kirjattu 242 kappaletta. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä koronatartuntoja on kirjattu 167 ja Lapissa 128. Pohjois-Suomessa Kainuussa koronatapauksia on vielä alle sata, sillä maakunnassa tapauksia on yhteensä 99 kappaletta epidemian alusta lähtien.

Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on todettu yhteensä 2 353 uutta koronavirustapausta, kun sitä edeltävän kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 1 118. Uusien tartuntojen määrä on siis kaksinkertaistunut.

Myös koronaviruksen ilmaantuvuusluku on yli kaksinkertaistunut Suomessa. Viimeisen kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku on ollut 42,5 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun sitä edeltävällä kahdella viikolla ilmaantuvuusluku oli 20,2.

