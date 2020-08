Suomessa on varmistettu keskiviikkoon mennessä 8 002 koronatapausta, kertoo THL. Uusia tapauksia on tiistain jälkeen tilastoitu 21.

Pohjois-Suomen tilanne ei ole tiistain jälkeen muuttunut. THL:n keskiviikon tilastoissa Pohjois-Pohjanmaalle on edelleen merkittynä 159 tartuntaa. Oulussa on yhä 103 koronatapausta.

Lapissa tartuntoja on 87, Länsi-Pohjassa 152 ja Kainuussa 66. Luvut eivät ole muuttuneet tiistaista.

THL päivitti keskiviikkona tietoa myös kuolemantapauksista. Maanantain 24.8. jälkeen Suomessa ei ole menehtynyt yhtäkään ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kuolleiden lukumäärä on yhä 335.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on huomattavasti laskenut. Nyt sairaalassa on yhteensä kuusi henkilöä, viisi osasto- ja yksi tehohoidossa. Osastohoidossa olevien määrä on laskenut maanantaihin verrattuna seitsemällä.

Suomen väestöön suhteutettuna koronatapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on tällä hetkellä 144 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana 17.–23. elokuuta todettiin Suomessa yhteensä 159 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 2,9 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla 10.–16.8. vastaavat luvut olivat 164 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 3,0 tapausta 100 000 asukasta kohden.

