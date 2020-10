Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu yhteensä 204 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n Koronakartta-palvelun perusteella Pohjois-Suomessa ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja. Pohjois-Pohjanmaalla tapauksia on kirjattu epidemian alusta alkaen 245 kappaletta, Lapissa 128 kappaletta, Länsi-Pohjan alueella 168 ja Kainuussa 99.

Eniten uusia tapauksia on viimeisen kahden viikon aikana todettu Pohjois-Pohjanmaalla, jossa uusia tapauksia on kirjattu 43. Lapissa uusia tapauksia on kirjattu 31 ja Länsi-Pohjan alueella 14. Kainuussa uusia tartuntoja on kahden viikon aikana kirjattu kahdeksan.

Korkein ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon aikana on Pohjois-Suomessa kirjattu Lapissa, jossa ilmaantuvuusluku on 26,5 tapausta 100 000 asukasta kohden. Länsi-Pohjan alueella ilmaantuvuusluku on 23,4 ja Pohjois-Pohjanmaalla 10,5.

Koko maassa koronaviruksen ilmaantuvuus on viimeisen kahden viikon aikana ollut 47,9 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Kaikkiaan koko maassa on koronavirusepidemian aikana todettu 12 703 koronavirustartuntaa.

Maanantaina päivitettyjen lukujen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut 346 ihmistä. Sairaalahoidossa oli maanantaina 46 henkilöä, joista 10 tehohoidossa. THL:n odotetaan päivittävän sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän keskiviikon aikana.