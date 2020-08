Suomessa on todettu 17 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kaikkiaan tartuntoja on todettu nyt 8019 kappaletta koko maassa.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 161 tartuntaa, eli tartuntoja on kaksi lisää keskiviikkoiseen lukemaan verrattuna. Oulussa koronatapausten määrä on ennallaan. Yksi uusista tartunnoista on Raahessa, jossa on todettu yhteensä kahdeksan koronavirustartuntaa.

THL listaa kunnat, joissa on todettu yli viisi koronavirustartuntaa. Oulun ja Raahen lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla on neljä kuntaa, joissa on todettu viisi tai enemmän koronavirustartuntaa. Iissä tapauksia on 10, Reisjärvellä 12, Nivalassa 11 ja Kempeleessä seitsemän.

Muualla Pohjois-Suomessa tartuntatilanne on ennallaan. Lapissa tartuntoja on todettu 87, Länsi-Pohjassa 152 ja Kainuussa 66.

THL:n keskiviikkona antamien tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut 335 henkilöä. Keskiviikkona sairaalahoidossa oli taudin vuoksi viisi henkilöä, joista yksi tehohoidossa.