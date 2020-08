Suomessa on todettu vuorokauden aikana 17 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on nyt yhteensä 7 483.

Eniten tartuntoja on Uudellamaalla, kaikkiaan 5 454. Kaupungeista eniten tartuntoja on Helsingissä (2 793). Vantaalla on todettu 919 tartuntaa ja Espoossa 856 tartuntaa.

Turussa on todettu 218 tartuntaa ja Tampereella 142 tartuntaa.

Koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronavirustartuntoja on todettu yhteensä 146. Näistä 96 on Oulussa.

Länsi-Pohjan alueella koronavirustartuntoja on 150 kappaletta, Kainuussa 65 ja Lapissa 78 tartuntaa.

Maanantaihin mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli raportoitu 329. Sairaalahoidossa oli maanantaina yhdeksän potilasta, joista yksikään ei tehohoidossa.

Maanantaisten tietojen mukaan OYSin erityisvastuualueella ei ollut yhtään potilasta sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi. Koko alueella viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 12 ihmistä.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat sairaalahoidossa olevien potilaiden ja koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvien kuolemantapausten lukumäärän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.