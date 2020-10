Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 147 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koko Pohjois-Suomen alueella uusia tartuntoja on todettu THL:n koronakartan mukaan seitsemän kappaletta.

Eniten uusia tartuntoja Pohjois-Suomessa on kirjattu Pohjois-Pohjanmaalla, jossa uusia tartuntoja on THL:n mukaan neljä kappaletta. Uusista tapauksista kolme on Oulussa. Kaupungissa on koko epidemian aikana kirjattu yhteensä 134 koronatartuntaa. Yksi uusi tartunta on kirjattu myös Kempeleessä, jossa tartuntojen kokonaismäärä on nyt yhteensä 10.

Maakunnassa on viimeisen kahden viikon aikana todettu 19 uutta koronatapausta.

Lapin osalta THL kertoo yhdestä uudesta tartunnasta. Alueella on kaikkiaan todettu yhteensä 104 koronatartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana tapauksia on todettu yhteensä 10.

Uusia tapauksia on myös Länsi-Pohjan ja Kainuun alueilla, joissa molemmissa on kirjattu yksi uusi tartunta. Länsi-Pohjassa on kirjattu kaikkiaan 158 koronatapausta, joista viisi viimeisen kahden viikon aikana.

Kainuussa koronatartuntoja on kaikkiaan todettu 99. Näistä yhdeksän on kirjattu viimeisen kahden viikon sisällä.

Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on todettu 1 417 koronatartuntaa. Tätä edeltävän kahden viikon aikana uusia tartuntoja todettiin 704 kappaletta, eli tartuntoja on todettu kahdessa viikossa kaksi kertaa enemmän.

Kaikkiaan tartuntoja on koko epidemian aikana todettu Suomessa nyt yhteensä 10 538 kappaletta.

THL:n perjantaina päivittämien tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut kaikkiaan 345 ihmistä. Perjantaisten tietojen mukaan sairaalahoidossa on 21 henkilöä, joista neljä on tehohoidossa.