Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana 14 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartuntoja on todettu nyt yhteensä 7 568.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kaksi uutta tartuntaa, joista molemmat Oulussa. Oulussa on nyt havaittu yhteensä 98 koronatapausta. Pohjois-Pohjanmaalla tapauksia on yhteensä 151.

Perjantaihin mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu 331.

Sairaalahoidossa oli perjantaina kolme ihmistä. Heistä yksikään ei ollut tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat sairaalahoidossa olevien ihmisten ja uusien koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.