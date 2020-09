Suomessa on todettu 100 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja on todettu kaksi, joista molemmat Pohjois-Pohjanmaalla. Maakunnassa on nyt todettu yhteensä 201 koronavirustartuntaa. Molemmat uudet tartunnat on kirjattu Ouluun, jossa koronatapauksia on todettu nyt yhteensä 121.

Lapissa tartuntatapaukset ovat ennallaan 97 tapauksessa. Länsi-Pohjassa tartuntoja on todettu yhteensä 153 kappaletta ja Kainuussa 90.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 13 koronatapausta. Tätä edeltävän kahden viikon aikana koronatartuntoja todettiin 19 kappaletta.

Lapissa tapauksia on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana kuusi, kun sitä edeltävällä kahdella viikolla tapauksia todettiin kolme. Länsi-Pohjan alueella uusia tartuntoja on todettu kahden viikon aikana yksi. Edeltävän 14 vuorokauden aikana tartuntoja ei todettu lainkaan.

Kainuussa tapauksia on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana yksi, kun edeltävän kahden viikon aikana tartuntoja todettiin kymmenen kappaletta.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on todettu Suomessa yhteensä 9 992 kappaletta.