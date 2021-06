Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on todettu tänään yhteensä 125 uutta koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle on kirjattu yhteensä kolme tartuntaa, joista kaksi sijoittuu Ouluun ja yksi Raaheen.

Lapin, Länsi-Pohjan ja Kainuun sairaanhoitopiirin alueelta ei ole kirjattu uusia tartuntoja.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on Suomessa on nyt sairaalahoidossa yhteensä 35 ihmistä. Heistä kuusi on tehohoidossa.

Suomessa on tähän menneessä todettu yhteensä noin noin 95 000 koronavirustartuntaa epidemian alusta alkaen.

THL:n tilastojärjestelmän rajapinnassa oli eilen tekninen häiriö, jonka takia uusien koronatartuntojen määrästä ei saatu tietoa tavalliseen tapaan. Vika on nyt kuitenkin korjattu.

Juttua muokattu klo 13:21: lisätty tiedot sairaista.