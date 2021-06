Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi koko maahan 65 uutta koronavirustartuntaa sunnuntaina. Suomessa on nyt todettu yhteensä 94 334 tartuntaa koko epidemian aikana.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ei todettu uusia tartuntoja. Kainuussa ja Länsi-Pohjassa todettiin molemmissa yhdet uudet tapaukset Kajaanissa ja Kemissä.

Lapin sairaanhoitopiirissä uusi tartunta tai tartuntoja todettiin Sallassa, mutta määrä on epäselvä. Salla nousi kuitenkin tänään niiden kuntien listalle, joissa tartuntoja on epidemian aikana todettu viisi tai enemmän. Kunnassa on nyt todettu yhteensä viisi tartuntaa.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 54,5 prosenttia koko Suomen väestöstä. Pohjois-Pohjanmaalla luku on 50,1, Lapissa 53,0, Kainuussa 55,7 ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella 51,6 prosenttia.