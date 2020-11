Kuva: Martta Oinas-Panuma

Suomessa on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kuolemantapauksia on koko epidemian aikana ollut 374.

Keskiviikkona THL raportoi 288 uudesta koronavirustartunnasta. Koko epidemian aikana tartuntoja on laboratoriotestein varmistettu yhteensä 19 935 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 15 uutta tartuntaa, joista 12 on Oulussa. Pohjois-Pohjanmaan kokonaistartuntamäärä on nyt THL:n tilastossa 581 ja Oulun 432.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tartuntoja on ollut yhteensä 279, Lapissa 266 ja Kainuussa 119.

THL raportoi alueilta saamiaan tartuntatietoja pienellä viiveellä ja mukana voi olla tapauksia useilta päiviltä.

THL:n koronakartan päivittymisessä on ongelmia, joten sairaanhoitopiirikohtaisia lukuja ei ole tässä vaiheessa saatavilla.





14.21: Lisätty kuolemantapausten määrä.

14.51: Lisätty sairaanhoitopiirikohtaiset luvut.