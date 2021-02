Suomessa on raportoitu 565 uutta koronavirustartuntaa, kertoo torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on todettu kahdeksan, joista seitsemän on Oulussa. Yksi tartunta on Raahessa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on viisi uutta tartuntaa. Ne kaikki ovat Torniossa.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kolme tartuntaa, jotka kaikki ovat Kittilässä.

Kainuussa ei ole todettu uusia tapauksia.

Koko epidemian aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 2 371 koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa 489, Lapissa 506 ja Kainuussa 233.

THL:n luvuissa on mukana tartuntoja useilta eri päiviltä ja ne perustuvat tartuntatautirekisteriin.