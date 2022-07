Suomessa on todettu tällä viikolla kolme uutta apinarokkotartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kaikkiaan varmistettuja apinarokkotartuntoja on todettu Suomessa nyt 13.

Suurin osa todetuista tartunnoista on THL:n mukaan saatu ulkomailla. Osa tartunnoista on kuitenkin peräisin Suomesta, joten tartunnan mahdollisuus kannattaa huomioida myös kotimaassa.

THL kertoo, että kaikki apinarokkotartunnan saaneet ovat miehiä.

Apinarokkotartuntoja on todettu toukokuun puolenvälin jälkeen maailmalla yhteensä noin 6 000. Tartuntoja on todettu 59 eri maassa ja eniten tapauksia on ollut Britanniassa, Espanjassa, Saksassa, Ranskassa, Portugalissa ja Yhdysvalloissa.

Apinarokko tarttuu huonosti ihmisten välillä ja riski sen leviämiseen laajemmin väestössä on pieni. Valtaosa tänä vuonna Afrikan ulkopuolella todetuista tartunnoista on saatu seksissä.

Tartunnan voi saada kuka vain, mutta tartuntoja on todettu etenkin miesten kanssa seksiä harrastaneilla miehillä sekä miehillä, joilla on uusia tai useita eri kumppaneita. THL:n mukaan kondomi ei suojaa riittävästi apinarokkoa vastaan, vaikka se suojaakin useilta seksitaudeilta.

Apinarokko paranee tavallisesti itsestään muutamassa viikossa. Apinarokkotartuntaa epäiltäessä tulee välttää fyysisiä kontakteja ja ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.