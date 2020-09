Suomessa on todettu 93 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on todettu nyt yhteensä 8 430.

Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja on todettu kolme kappaletta. Uusista tartunnoista kaksi on kirjattu Pohjois-Pohjanmaalla, jossa tartuntoja on todettu nyt yhteensä 181. Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista valtaosa on todettu Oulussa, jossa tartuntoja on kirjattu 112 kappaletta.

Lisäksi yksi uusista tartunnoista on kirjattu Lapissa, Lapin keskussairaalassa.

Uutisoimme tartunnasta eilen.

Länsi-Pohjassa tartuntatilanne on pysynyt ennallaan 152 kappaleessa. Myös Kainuussa on edelleen 87 tartuntaa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 336 henkilöä. THL:n odotetaan päivittävän tiedot koronaviruksen vuoksi hoidossa olevista ja viruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista henkilöistä keskiviikon aikana.

THL päivittää tiedot sairaalahoidossa olevista ja kuolleista maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.