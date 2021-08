Suomessa on todettu 872 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista 22 on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Eniten uusia tartuntoja on todettu Oulussa, johon on kirjattu 13 uutta tapausta. Lisäksi useissa alueen kunnissa on todettu uusia koronatartuntoja. Muhoksella ja Oulaisissa on molemmissa todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Lisäksi Iissä, Kempeleessä, Limingassa, Taivalkoskella ja Ylivieskassa on todettu kaikissa yksi uusi koronatartunta.

Kainuussa uusia tartuntoja on todettu peräti 55 kappaletta. Tapauksista 43 on kirjattu Kuhmoon ja yhdeksän Kajaaniin. Lisäksi Sotkamossa ja Suomussalmella on todettu molemmissa yksi uusi tartunta.

Kainuun sote kertoi tiistaina, että 74:n henkilön marjanpoimijajoukosta 44:llä todettiin koronatartunta. Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ryhmälle tehtiin pikatesti maanantaina.

Lapin sairaanhoitopiirissä uusia koronatapauksia on 11. Tartunnoista kahdeksan on kirjattu Rovaniemelle ja kolme Kittilään.

Länsi-Pohjan alueella uusia koronatartuntoja on todettu kolme. Kemissä, Keminmaassa ja Tervolassa on kaikissa todettu yksi uusi koronatartunta.

Koko maassa sairaalahoidossa on tällä hetkellä 95 koronapotilasta. Heistä 15 on tehohoidossa.