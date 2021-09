Suomessa on todettu 683 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista koronatartunnoista 51 on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Alueella eniten uusia tartuntoja on Oulussa, jossa on kirjattu 29 uutta tartuntaa. Kempeleessä ja Nivalassa on molemmissa todettu kuusi uutta tapausta. Limingassa uusia tartuntoja on kolme ja Haapavedellä kaksi. Lisäksi Tyrnävällä ja Taivalkoskella on molemmissa todettu yksi uusi koronatartunta.

Länsi-Pohjan alueella uusia tartuntoja on todettu seitsemän. Uusista tapauksista viisi on kirjattu Keminmaahan ja kaksi Kemiin.

Lapissa uusia koronatartuntoja on todettu viisi. Ne kaikki on kirjattu Rovaniemelle.

Kainuun sairaanhoitopiirissä uusia koronatartuntoja on kaikkiaan neljä. Tapauksista kaksi on todettu Kajaanissa. Lisäksi Kuhmossa ja Puolangalla on molemmissa todettu yksi uusi tartunta.

Keskiviikkona päivitettyjen tietojen mukaan sairaalahoidossa on koko maassa yhteensä 97 koronapotilasta. Heistä 21 on teho-osastolla. Koronavirustautiin liittyviä kuolemia on koko epidemian aikana todettu 1 030.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on sairaalahoidossa 13 potilasta, joista kolme on tehohoidossa. OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.