Kuva: Martta Oinas-Panuma

Suomessa on todettu 632 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista 12 on kirjattu Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Maakunnan uusista koronatartunnoista kahdeksan on todettu Oulussa. Kaupungissa on kaikkiaan todettu 1698 koronatapausta.

Lisäksi Alavieskassa, Kalajoella, Kempeleessä ja Kuusamossa on kaikissa todettu yksi uusi koronavirustapaus. Koko maakunnassa koronatartuntoja on nyt todettu kaikkiaan 2 303 kappaletta.

Länsi-Pohjan alueella uusia koronatartuntoja on todettu kaksi kappaletta. Molemmat uudet tartunnat kirjattiin Kemiin. Länsi-Pohjassa on kaikkiaan todettu nyt yhteensä 483 koronatartuntaa.

Lapissa uusia koronavirustartuntoja todettiin kolme kappaletta. Uusia tartuntoja kirjattiin Kemijärvelle, Pelloon ja Inariin. Lapissa koronatapauksia on koko epidemian aikana todettu nyt 482 kappaletta.

Kainuun kohdalta THL ei raportoinut lauantaina uusia koronatapauksia. Maakunnassa on todettu viime keväästä lähtien 232 koronavirustartuntaa.