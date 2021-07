Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kertonut tiistaina 612 uudesta koronatartunnasta Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 19 uutta tartuntaa. Oulussa uusia tartuntoja on yhdeksän, Tyrnävällä viisi, Iissä kaksi ja Ylivieskassa kaksi. Lisäksi Kempeleessä on yksi tartunta.

Lapissa on raportoitu kymmenestä uudesta tartunnasta. Rovaniemellä on kuusi, Sodankylässä kolme ja Kittilässä yksi uusi tartunta.

Kainuussa uusia tartuntoja todettiin kymmenen. Niistä yhdeksän on Kajaanissa ja yhdestä ei kerrota kuntatietoa.

Sairaanhoidossa koko maassa on 53 koronapotilasta, joista kahdeksan on tehohoidossa.