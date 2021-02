Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on raportoitu 590 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Laitos kertoi lisäksi kello 13 aikaan, että Suomessa on rekisteröity kolme uutta koronavirustautiin liittyvää kuolemaa. Epidemian aikana koko maassa on nyt rekisteröity tautiin liittyviä kuolemantapauksia 737.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on todettu 29. Niistä 18 on Oulussa. Kalajoella uusia tartuntoja on neljä. Raahessa ja Ylivieskassa on kaksi uutta tartuntaa molemmissa. Kempeleessä, Kuusamossa ja Oulaisissa on yksi tartunta kussakin.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu neljä uutta tartuntaa. Niistä kaksi on Kolarissa. Kittilässä ja Rovaniemellä on kirjattu yksi tartunta molemmissa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ei ole raportoitu uusista tartunnoista. Kainuussa on yksi uusi tartunta Kajaanissa.

Koko epidemian aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 2 363 koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa 484, Lapissa 503 ja Kainuussa 233.

THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin ja niissä on mukana tartuntoja useilta eri päiviltä.

THL kertoi myös tuoreet sairaalahoidon luvut. Kaikkiaan hoidossa on nyt 193 koronapotilasta, seitsemän enemmän kuin tiistaina kerrotuissa luvuissa. Tehohoitoa heistä tarvitsee 35 potilasta, jossa lisäystä aiempaan on yksi potilas.

Potilaista OYSin erityisvastuualueella on sairaalassa nyt 25, joista kaksi potilasta tehohoidossa.

Koronaviruksen muunnosten aiheuttamia tartuntoja on varmistettu nyt Suomessa kaikkiaan 690 kappaletta. Herkemmin tarttuvasta niin sanotusta brittimuunnoksesta odotetaan tulevan meilläkin valtaosan tartunnoista aiheuttava virus.

24.2. kello 13.10: Päivitetty uudet kuolemantapaukset sekä sairaalahoidon luvut ja muuntovirustartunnat.