Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on raportoitu 590 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on todettu 29. Niistä 18 on Oulussa. Kalajoella uusia tartuntoja on neljä. Raahessa ja Ylivieskassa on kaksi uutta tartuntaa molemmissa. Kempeleessä, Kuusamossa ja Oulaisissa on yksi tartunta kussakin.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu neljä uutta tartuntaa. Niistä kaksi on Kolarissa. Kittilässä ja Rovaniemellä on kirjattu yksi tartunta molemmissa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ei ole raportoitu uusista tartunnoista. Kainuussa on yksi uusi tartunta Kajaanissa.

Koko epidemian aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 2363 koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa 484, Lapissa 503 ja Kainuussa 233.

THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin ja niissä on mukana tartuntoja useilta eri päiviltä.