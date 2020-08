Koronavirustartuntojen määrä on edelleen maltillinen Pohjois-Pohjanmaalla. Kuva: Anterovium

Suomessa on todettu 58 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kaikkiaan koronavirustapauksia on todettu nyt yhteensä 6 286 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaalla tilanne säilyi ennallaan. Sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 133 koronavirustartuntaa. PPSHP kertoo, että OYSissa on alle viisi potilasta hoidettavana koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi.

Lapissa uusia tartuntoja on todettu kaksi kappaletta. Alueella koronavirustartuntoja on nyt yhteensä 73 kappaletta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tilanne pysyi THL:n tilastojen mukaan ennallaan. Alueella on todettu 141 koronavirustartuntaa.

Koko maassa koronavirukseen on tänään päivitettyjen tietojen mukaan kuollut 297 ihmistä, mikä on neljä enemmän kuin eilen perjantaina. Sairaalahoidossa olevien määrä kasvoi hieman, sillä sairaalassa oli lauantaina hoidettavana koronaviruksen vuoksi 120 ihmistä, mikä on kaksi enemmän kuin perjantaina. Heistä 30 on tehohoidossa.

Juttua muokattu kello 13.25: Lisätty tieto OYSin koronapotilaiden määrästä.

Juttua muokattu kello 14.14: Päivitetty tiedot kuolleista ja sairaalahoidossa olevista henkilöistä.