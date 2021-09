Suomessa on todettu 561 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista koronatapauksista 39 on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Eniten uusia tartuntoja on todettu Oulussa, johon on kirjattu 17 uutta koronatartuntaa. Kempeleessä uusia tartuntoja on todettu 11.

Lisäksi Haapajärvellä, Nivalassa ja Oulaisissa on kaikissa todettu kaksi uutta koronatapausta. Kuusamoon, Pudasjärvelle, Raaheen, Taivalkoskelle ja Tyrnävälle on puolestaan kaikkiin kirjattu yksi uusi koronatartunta.

Kainuussa uusia koronatartuntoja on todettu yhdeksän. Näistä neljä on todettu Kajaanissa, kolme Sotkamossa ja kaksi Paltamossa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia tapauksia on kaksi. Sekä Keminmaassa että Kemissä on molemmissa todettu yksi uusi koronatartunta.

Lapissa uusia koronatartuntoja on todettu kaksi, joista molemmat on kirjattu Rovaniemelle.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin takia sairaalahoidossa on 91 ihmistä. Heistä 21 on tehohoidossa.