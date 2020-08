Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 131 koronavirustartuntaa. Kuva OYSin yhteispäivystyksen edustalta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomessa on todettu nyt yhteensä 6054 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia tartuntoja on todettu 51 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Kaikkiaan PPSHP:n alueella on yhteensä 131 koronavirustartuntaa. Suurin osa tartunnoista, 91 kappaletta, on todettu Oulussa.

Lapissa koronavirustartuntoja on todettu 71 ja Länsi-Pohjan alueella 140.

THL:n eilen kertomien tietojen mukaan koronavirukseen on Suomessa kuollut yhteensä 275 henkilöä. Koko maassa oli eilen sairaalahoidossa 152 ihmistä, joista 34 tehohoidossa. Koko OYSin erityisvastuualueella sairaalahoidossa oli tiistaina yhdeksän henkilöä, joista neljä tehohoidossa. Alueella koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 12 henkilöä.

OYSin eritysvastuualueen kuolemista yhdeksän on kirjattu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. Asia käy ilmi Länsi-Pohjan alueellisen pandemiatyöryhmän tiedotteesta, jonka mukaan covid-19-tautiin on kuollut sairaanhoitopiirin alueella yhdeksän iäkästä henkilöä.

Länsi-Pohjan alueella on myös todettu neljä tautirypästä palveluasumisen yksiköissä. Pandemiatyöryhmän mukaan näistä tartuntaketjuista kaksi näyttää jo sammuneen ja yksi on hiipumassa.

THL:n odotetaan kertovan kuolleiden ja sairaalahoidossa olevien määrästä tuoreita tietoja iltapäivän aikana.

Juttua muokattu kello 13.47: Lisätty tietoja Länsi-Pohjan alueen kuolemista ja tautiryppäistä.