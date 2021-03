Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomessa on todettu 458 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista kuusi on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Tapauksista viisi on kirjattu Ouluun, jossa on nyt todettu kaikkiaan 2 021 koronatapausta.

Lisäksi Kuusamoon kirjattiin yksi uusi tartunta. Sunnuntaisissa luvuissaan THL vähensi myös Siikajoelta yhden koronatapauksen. Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 2 737 koronatartuntaa.

Länsi-Pohjan alueella uusia koronatartuntoja todettiin yksi. Tartunta kirjattiin Tornioon. Alueella on todettu epidemian aikana yhteensä 533 koronatartuntaa.

Kainuussa uusia koronatartuntoja todettiin kaksi. Molemmat uudet tapaukset kirjattiin Kajaaniin. Kainuussa on todettu yhteensä 262 koronatartuntaa.

Lapin tartuntalukuihin ei tullut muutosta sunnuntaina. Alueella on todettu yhteensä 593 koronatartuntaa.