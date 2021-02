Suomessa on todettu 457 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusia tapauksia on kirjattu Pohjois-Pohjanmaalle kahdeksan kappaletta. Alueen uusista koronavirustartunnoista kuusi on todettu Oulussa, jossa on nyt todettu yhteensä 1704 koronatapausta.

Oulun lisäksi uusia koronatartuntoja todettiin Limingassa ja Haapavedellä. Koko maakunnassa koronavirustartuntoja on tähän mennessä todettu yhteensä 2 311 kappaletta.

Lapissa uusia koronavirustartuntoja on todettu seitsemän kappaletta. Uusista tapauksista neljä kirjattiin Pelloon ja kolme Rovaniemelle. Lapin sairaanhoitopiirissä koronatartuntoja on kirjattu kaikkiaan 489 kappaletta.

Länsi-Pohjan alueelle uusia koronatartuntoja kirjattiin sunnuntaina yksi. Tapaus todettiin Torniossa. Länsi-Pohjan alueella on koko epidemian aikana todettu 484 koronavirustartuntaa.

Kainuussa koronatartuntojen määrä säilyi ennallaan. Maakunnassa on todettu kaikkiaan 232 koronatapausta.