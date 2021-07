Suomessa on todettu 404 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja on todettu yhteensä 14.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on todettu seitsemän. Alueen tartunnat jakautuvat useille eri paikkakunnilla. Oulussa ja Kempeleessä on molempiin kirjattu kaksi uutta koronatartuntaa. Lisäksi Raahessa, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä on kaikissa todettu yksi uusi koronatapaus.

Kainuussa uusia koronatartuntoja on todettu neljä. Kaikki alueen uudet tartunnat on kirjattu Kajaaniin.

Lapissa uusia koronatapauksia on kolme. Näistä kaksi on kirjattu Rovaniemelle ja yksi Inariin. Länsi-Pohjan alueella ei THL:n mukaan ole uusia koronatartuntoja.

Sairaalahoidossa on koko maassa 55 koronapotilasta. Heistä 10 on tehohoidossa. OYSin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on neljä koronapotilasta. Heistä yksi on tehohoidossa. OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan, Lapin ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.