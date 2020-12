Suomessa on todettu 360 uutta koronatartuntaa, kertoo THL.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia on kirjattu yhteensä 23 kappaletta. Uusista tartunnoista 16 on kirjattu Ouluun, jossa koronatartuntoja on epidemian alusta saakka todettu nyt 1001 kappaletta.

Oulun lisäksi tartuntoja on kirjattu Haapavedellä, jossa uusia tapauksia on kaksi. Pudasjärvellä, Raahessa ja Limingassa on kaikissa todettu yksi uusi koronatapaus. Koko Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt kaikkiaan 1330 koronavirustartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu yksi uusi koronavirustartunta Torniossa. Alueella on kaikkiaan todettu nyt 322 koronatapausta.

Lapissa tartuntoja on keväästä lähtien kirjattu yhteensä 326 tapausta. THL:n mukaan alueella ei ole todettu sunnuntaina uusia tartuntoja. Myös Kainuussa tapausmäärät pysyivät ennallaan. Alueella on todettu epidemian aikana 150 koronatartuntaa.