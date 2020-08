Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomessa on todettu 29 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kaikkiaan tartuntoja on todettu Suomessa nyt yhteensä 7 512.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on todettu 148 kappaletta, eli uusia tartuntoja on tiistain jälkeen todettu kaksi kappaletta. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tartuntoja on 150. Sairaanhoitopiirin mukaan uusia tartuntoja todettiin kaksi maanantaina 3. elokuuta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tiedotteessa todetaan, että tartuntataudeista vastaavat ovat erittäin huolissaan kokoontumisrajoitusten poistumisesta.

– Huoli kohdistuu erityisesti sellaisten massatapahtumien järjestämiseen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella, joihin osallistuu väkeä laajalta alueelta ja myös rajan yli Pohjois-Ruotsista, jossa tautitilanne on edelleen huomattavasti Länsi-Pohjaa hankalampi, tiedotteessa todetaan.

Sairaanhoitopiiri toteaakin, että tällaisten massatapahtumien järjestäminen suositeltaisiin siirrettäväksi ensi vuoteen niiden muodostaman erittäin suuren riskin koronaviruksen laajan leviämisen ja toisen korona-aallon suhteen.

THL:n mukaan Lapissa ja Kainuussa tartuntatilanne on ennallaan.