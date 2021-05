Suomessa on todettu yhteensä 280 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia on todettu yhteensä seitsemän kappaletta. Uusista tapauksista neljä on kirjattu Ouluun, jossa on nyt kaikkiaan todettu 2 240 koronatartuntaa.

Haapajärvellä todettiin kaksi uutta koronavirustartuntaa, mikä nosti kaupungin tartuntaluvun kahdeksaan. Lisäksi Taivalkoskella todettiin yksi uusi tartunta, eli tartuntoja on nyt todettu yhteensä 13.

Koko Pohjois-Pohjanmaalla on nyt todettu kaikkiaan 3 084 koronatapausta.

Muiden Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien koronatilanne säilyi ennallaan. Kainuussa koronatartuntoja on todettu yhteensä 302, Lapissa 625 ja Länsi-Pohjassa 609.