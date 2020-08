Suomessa on todettu 24 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kaikkiaan koronavirustartuntoja on nyt todettu maassa 7 776 kappaletta.

Uusista tartunnoista yksikään ei ole Pohjois-Suomen alueella, eli alueen sairaanhoitopiirien tartuntaluvut ovat ennallaan. Pohjois-Pohjanmaalla vahvistettuja koronatartuntoja on 153, Länsi-Pohjassa 151, Kainuussa 66 ja Lapissa 80.

Ylivoimaisesti suurin osa koko Suomen koronatartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Alueella on todettu yhteensä 5 650 koronavirustartuntaa.

Helsingin ja Uudenmaan alueella myös koronaviruksen ilmaantuvuusluku on koko maan korkein, 335,1 tartuntaa 100 000 kohden. Toiseksi korkein ilmaantuvuusluku on Länsi-Pohjan alueella, jossa se on 250,4 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

THL:n mukaan Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 140 tapausta 100 000 asukasta kohden.

THL:n maanantaina antamien tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 334 ihmistä. Sairaalahoidossa oli viimeisimpien tietojen mukaan viisi henkilöä.

Kaikkiaan koronaviruksesta arvellaan parantuneen noin 7050 ihmistä, mikä on noin 90 prosenttia kaikista tautiin sairastuneista henkilöistä.