Suomessa on todettu 214 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatapauksia on kolme kappaletta. Kaikki uudet tartunnat on kirjattu Ouluun, jossa koronatartuntoja on nyt todettu yhteensä 2 099.

Koko maakunnassa koronatartuntoja on todettu epidemian aikana kaikkiaan 2 884.

Länsi-Pohjan alueelle kirjattiin tiistaina neljä uutta tartunta. Kaikki uudet tartunnat on todettu Torniossa. Yhteensä Länsi-Pohjan alueelle on kirjattu 558 koronatapausta.

Lapissa uusia tartuntoja todettiin yksi Rovaniemellä. Lapissa on todettu yhteensä 614 koronatartuntaa koko epidemian aikana.

Kainuussa koronatilanne pysyi ennallaan. Kaikkiaan maakunnassa on todettu yhteensä 284 koronatartuntaa.