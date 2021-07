Suomessa on todettu 156 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Suomessa uusia koronatartuntoja on todettu yhteensä seitsemän. Uusista tartunnoista neljä on kirjattu Pohjois-Pohjanmaalle, jossa uusia tartuntoja on todettu Oulussa ja Iissä. Sekä Oulussa että Iissä uusia koronatartuntoja on kaksi kappaletta.

Lisäksi Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kolme uutta koronatartuntaa. Tapauksista kaksi on kirjattu Rovaniemelle ja yksi Sodankylään.

Länsi-Pohjan ja Kainuun koronatilanne on THL:n mukaan ennallaan, eikä kummassakaan sairaanhoitopiirissä ole todettu uusia koronatartuntoja.