Suomessa on todettu 143 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista viisi on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Maakunnan uusista koronatapauksista neljä on kirjattu Ouluun. Kaupungissa on nyt todettu yhteensä 2 235 koronatartuntaa.

Lisäksi Raaheen kirjattiin yksi uusi koronatapaus. Kaupungissa on nyt yhteensä koko epidemian aikana todettu 114 koronatartuntaa.

Koko Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntoja on todettu yhteensä 3 074.

Muissa Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireissä koronatilanne säilyi ennallaan. Länsi-Pohjan alueella koronatartuntoja on todettu yhteensä 608, Lapissa 624 ja Kainuussa 302.