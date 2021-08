Suomessa on todettu 1 322 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Päivän luvussa on mukana tartuntoja useammalta päivältä, sillä lauantaina THL raportoi teknisten ongelmien vuoksi vain 165 koronatartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia on nyt päivitetyissä tiedoissa 101 kappaletta. Näistä puolet eli 51 on todettu Oulussa.

Taivalkoskella uusia tartuntoja on todettu 15 ja Kalajoella kahdeksan kappaletta. Kempeleessä ja Haapavedellä uusia tapauksia on todettu molemmissa viisi. Oulaisissa uusia tartuntoja on todettu neljä ja Muhoksella kolme. Ylivieskassa ja Kuusamossa on molemmissa todettu kaksi uutta tartuntaa. Lisäksi Alavieskaan, Lumijoelle, Pyhännälle, Raaheen, Siikajoelle ja Vaalaan on kaikkiin kirjattu yksi uusi tapaus.

Myös Lappiin on kirjattu uusissa koronaluvuissa suuri määrä uusia tartuntoja. Koko alueelle uusia tapauksia on kirjattu 73, joista 69 Rovaniemelle. Lisäksi Inarissa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa ja Kittilässä ja Kolarissa molemmissa yksi uusi koronatartunta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on todettu viisi. Näistä neljä on kirjattu Kemiin ja yksi Tornioon.

Kainuuseen uusia tartuntoja on kirjattu neljä. Näistä kolme on todettu Kajaanissa ja yksi Suomussalmella.

Tämän päiväisten tietojen mukaan sairaalahoidossa on yhä sata potilasta, joista 18 tehohoidossa.