Suomessa on todettu 132 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia on todettu yhteensä kuusi. Alueella eniten tartuntoja on kirjattu Ouluun, jossa uusia koronatartuntoja on viisi. Oulussa on nyt kaikkiaan todettu 2 203 koronatartuntaa.

Lisäksi Limingassa on todettu yksi uusi koronatartunta. Kunnan koronatartuntojen kokonaismäärä on nyt 51. Koko Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntoja on todettu kaikkiaan 3 028.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin yksi uusi koronatapaus. Tartunta on kirjattu Kemiin. Kaikkiaan koko alueella on todettu yhteensä 597 koronatartuntaa.

Lapin ja Kainuun koronatilanne pysyi THL:n sunnuntaisten lukemien mukaan ennallaan. Lapissa koronatartuntoja on todettu yhteensä 618 ja Kainuussa 296.