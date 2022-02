Suomessa on sairaalahoidossa yhteensä 655 koronapotilasta. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedoista. Tehohoidossa on yhteensä 37 koronapotilasta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on keskiviikkoisten tietojen mukaan 14 koronapotilasta.

Koko OYSin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa 71 koronapotilasta. Heistä viisi on tehohoidossa. Perusterveydenhuollon piirissä on 37 potilasta ja 29 potilasta on erikoissairaanhoidossa.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Kaleva ei enää julkaise päivittäisiä koronatartuntalukuja, sillä ne eivät tässä tilanteessa anna todenmukaista kuvaa epidemiatilanteesta jäljityksen ja testauksen ruuhkauduttua ja testauskäytäntöjen muututtua. Seuraamme jatkossa koronatilannetta muun muassa sairaalahoidon kuormituksen kannalta.

