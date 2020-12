Helsinki

Kuva: Arttu Laitala

Suomessa on raportoitu noin 840 uutta koronatapausta, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedotustilaisuudessa. Luvussa on mukana tapauksia, jotka ovat jääneet tietoteknisistä syistä raportoimatta. Helsingin Sanomien mukaan joukossa on noin 470 tapausta, jotka ovat jääneet raportoimatta aiemmin joulukuussa.

Sairaalahoidossa puolestaan on noin 233 potilasta, joista tehohoidossa noin 27 ihmistä.

Viranomaiset kehottavat ihmisiä juhlimaan joulua pienen piirin kesken sekä mahdollisuuksien mukaan etänä.

Koronan ilmaantuvuus on nousussa 18 sairaanhoitopiirissä. Tartuttavuusluku, eli R-luku, on 1,05–1,25, eli tauti leviää edelleen.