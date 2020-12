Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Oulussa uusia tapauksia raportoitiin yhdeksän kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin Oulun tapausten lisäksi viisi muuta koronatartuntaa. Sekä Haapavedelle että Muhokselle kirjattiin yksi uusi tartunta.

THL:n tuoreiden lukujen mukaan sairaalahoidossa on yhteensä 248 koronapotilasta koko maassa. Se on 34 henkilöä enemmän kuin viime perjantaina. Tehohoidossa on koko maassa 28 koronapotilasta, kun viime perjantaina luku oli 26.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueella on nyt yhteensä 24 koronapotilasta eri sairaaloissa. Heistä kolme on teho-osastolla, 15 erikoissairaanhoidon vuodeosastolla ja kuusi perusterveydenhuollon vuodeosastolla.

Viime perjantaina OYSin erityisvastuualueella oli 17 koronapotilasta sairaalahoidossa. Tehohoitopotilaita oli yksi. Pohjois-Suomen sairaaloissa on nyt siis seitsemän koronapotilasta enemmän kuin perjantaina.

OYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan, Lapin ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Sairaanhoidon erityisvastuualueet kertovat koronavirukseen kuolleiden sekä viruksen takia sairaalahoidossa olevien määrän kolme kertaa viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Suomessa on kirjattu kahdeksan uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa viime perjantain jälkeen, kertoo THL.

Muualla Pohjois-Suomessa rauhallista

Länsi-Pohjan tartuntamäärä säilyi ennallaan. Sairaanhoitopiirin alueella on todettu 322 tapausta. Lapin tartuntamäärät puolestaan laskivat yhdellä (325). Kainuun tapausmäärät pysyivät samana (150).

THL:n tilastot pohjaavat tartuntatautirekisterin lukuihin, joihin ilmoitetaan kaikki laboratoriovarmennetut tautitapaukset. Luvut eivät ole päiväkohtaisia, vaan joskus tautitapaukset päivittyvät viiveellä.

Koko maassa on todettu keväästä lähtien 31 110 tartuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla on ollut keväästä lähtien 1 344 tartuntaa. Niistä 1010 on kirjattu Ouluun.

Juttua päivitetty koronaan liittyvien kuolemien ja sairaalahoidossa olevien potilaiden määrillä kello 14.27.