THL raportoi Suomeen 419 uutta koronatartuntaa lauantaina. Valtaosa on pääkaupunkiseudulla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tapausmäärä kasvoi 27:llä. Niistä Ouluun kirjattiin 22 uutta tapausta. Limingan tartuntaluku kasvoi kahdella ja Siikalatvan yhdellä.

Lisäksi kirjattiin kaksi tapausta, joiden kuntatietoa ei kerrota. Tällöin kyse on kunnista, joissa on epidemian ajalta alle viisi tartuntaa.

Oulussa on nyt epidemian aikana varmennettu 1 495 koronatartuntaa. Koko sairaanhoitopiirin luku on 1 966. Alueen kahden viikon ilmaantuvuusluku on nousussa. Luku on nyt 62,1 tartuntaa per 100 000 asukasta, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 56 per 100 000.

Länsi-Pohjassa (414) tartuntoja raportoitiin kaksi. Tapaukset ovat Torniossa ja Kemissä.

Lapissa (401) tartuntaluku kasvoi neljällä. Kaksi tartuntaa kirjattiin sekä Rovaniemelle että Kolariin.

Kainuussa (200) yksi uusi tartunta raportoitiin Kajaanissa.

Koko maassa viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 942 uutta tartuntaa. Se on 371 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä varmennettuja koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 42 334.

23.1. kello 12.50: Lisätty ilmaantuvuustietoja sekä kokonaistartuntamääriä eri sairaanhoitopiireissä.