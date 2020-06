Koronavirusepidemia on THL:n mukaan ollut Suomessa laskussa jo pidempään.

Suomessa ei ole viimeisen vuorokauden aikana todettu yhtään uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kaikkiaan tartuntoja on kirjattu 6911 kappaletta.

Eilen THL kertoi 24 uudesta koronavirustartunnasta.

THL:n mukaan koronavirusepidemia on hidastunut Suomessa kahden viikon takaiseen tilanteeseen verrattuna. THL:n verkkosivuilla kerrotaan, että viruksen tartuttavuusluku on 0,75 – 0,80. THL:n mukaan tämä tarkoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on ollut laskusuunnassa jo pitempään.

Koko maassa on kahdeksan sairaanhoitopiiriä, joissa ei ole todettu yhtään koronavirustartuntaa viimeisimmän seurantajakson eli 25.-31. toukokuuta välisenä aikana.

Myös sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut merkittävästi viimeisen kahden viikon takaisesta määrästä. THL:n mukaan kaikista koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevista potilaista lähes 80 prosenttia on ollut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen sairaaloissa.

THL kertoo myös, ettei tehohoidon kapasiteetti ole missään vaiheessa ylittynyt koronaviruksen vuoksi.

THL:n arvion mukaan koronaviruksesta on Suomessa parantunut noin 5800 henkilöä.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut yhteensä 321 ihmistä. Eilen päivitettyjen tietojen mukaan sairaalassa oli viruksen aiheuttaman taudin vuoksi 51 henkilöä, joista seitsemän oli tehohoidossa.

THL:n odotetaan kertovan tuoreet tiedot sairaalahoidossa olevien ja kuolleiden määrästä myöhemmin tänään.