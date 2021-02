Suomessa on tähän mennessä annettu noin 240 000 rokoteannosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen kertoo.

Väestöstä on tähän mennessä rokotettu melkein neljä prosenttia, Salminen kertoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä THL:n infotilaisuudessa.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan viisi sairaanhoitopiiriä on taudin leviämisvaiheessa. Näitä ovat Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Kymenlaakson, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit

Kansallista Covid-19-testaus- ja jäljitysstrategiaa on päivitetty STM:n lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkusen mukaan muun muassa toimilla, joilla lisätään viruksen perimän analysointia eli sekvensointia. Tavoitteena on analysoida 40 prosenttia positiivisista näytteistä, kun luku on tällä hetkellä noin 20 prosenttia.

Taudin arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,95–1,1. Yli yhden tartuttavuusluku kertoo, että tauti leviää väestössä edelleen.

Suomessa koronavirukseen on kuollut yhteensä 706 kuolemantapausta. Menehtyneiden keski-ikä on 81,6 vuotta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 20 henkilöä. Lapissa kuolemantapauksia on ollut 10 ja Länsi-Pohjassa 10.