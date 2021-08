Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi perjantaina 926 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Sairaalahoidossa olevia on tällä hetkellä 88, joista tehohoidossa on 22. Lisäksi koronakuolemia on raportoitu 12 viikossa.

Pohjois–Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 75 uutta tartuntaa, joista Oulussa 37. Muut tartunnat jakautuvat seuraavasti:

Kempele +1

Kuusamo +22

Oulainen +2

Raahe +4

Siikajoki +4

Taivalkoski +1

Ylivieska +4

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu 52 uutta tartuntaa. Tartunnoista 50 on Rovaniemellä ja Kemijärvellä sekä Kolarissa molemmissa yksi.

Kainuun sairaanhoitopiirissä on todettu kuusi tartuntaa, joista Kajaanissa viisi ja Suomussalmella yksi. Myös Länsi–Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu neljä tartuntaa, joista kolme Torniossa ja yksi Kemissä.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Suomessa on todettu 5 511 uutta koronatartuntaa ja 14 päivän aikana yhteensä 10 223 tartuntaa.

