Suomessa on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan todettu 90 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 2 917. Määrä on 159 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

THL:n tilastossa Pohjois-Pohjanmaalle on kirjattu kuusi uutta tapausta, joista neljä on Oulussa.

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaalla on epidemian alusta alkaen kirjattu 498 koronavirustartuntaa. Oulussa tartuntoja on THL:n tilaston mukaan ollut kaikkiaan 369.

Oulun kaupunki tiedottaa omalta osaltaan koronatilanteesta iltapäivisin. Luvut poikkeavat THL:n tiedoista erilaisen tilastoinnin vuoksi. Sunnuntaina Oulussa oli kaupungin mukaan kolme uutta koronatapausta. Kaupunki kertoi sunnuntaina myös useita joukkoaltistumisista, joiden vuoksi kymmeniä ihmisiä on karanteenissa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on kirjattu viisi kappaletta. Nyt alueella on keväästä alkaen todettu yhteensä 236 koronatartuntaa.

THL:n mukaan Lapissa tartuntojen kokonaismäärä on nyt 228. Uusia tapauksia on kaksi.

Kainuussa ei ole todettu uusia tapauksia sunnuntain jälkeen.